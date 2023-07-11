На Украине конфисковали две квартиры Артемия Лебедева в центре Киева
Антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры Артемия Лебедева в Киеве
Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал две киевские квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, в отношении которого были введены санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Незалежной Инна Богатых.
Речь идёт о квартире Лебедева на Ярославовом Валу в центре Киева площадью 138 кв.м и жилье на улице Саксаганского площадью 193 кв.м. При этом владельцем первой квартиры является Лебедев. Она была опечатана ещё в январе. А вторую, по версии украинской стороны, он переписал на своего товарища-программиста за несколько месяцев до СВО.
Напомним, власти Украины ещё несколько лет назад внесли Артемия Лебедева в списки "невъездных", но после начала специальной военной операции он смог нарушить запрет Киева и посетить освобождённые территории. В рамках трипа он побывал в Донецке, Мариуполе и городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. А в марте СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с ЗАЭС.