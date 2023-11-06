"Исчезновение" прокурора сорвало заседание суда по делу Игоря Коломойского
Суд перенёс заседание по мере пресечения Коломойского из-за неявки прокурора
Игорь Коломойский. Обложка © ТАСС / STR
Шевченковский районный суд Киева отложил заседание по рассмотрению ходатайства адвоката об изменении меры пресечения арестованному бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом пишет издание УНИАН.
Защита настаивает на том, что у украинского предпринимателя сильно ухудшилось здоровье. Однако в суд не явился прокурор, от которого тоже поступило ходатайство о необходимости оставить Коломойского под арестом. Адвокат заявил, что просьба обвинения игнорирует его доводы о здоровье подзащитного. Судья приняла решение перенести слушания на 10 ноября.
Напомним, в начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.