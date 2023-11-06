Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 12:51

"Исчезновение" прокурора сорвало заседание суда по делу Игоря Коломойского

Суд перенёс заседание по мере пресечения Коломойского из-за неявки прокурора

<p>Игорь Коломойский. Обложка © ТАСС / STR</p>

Игорь Коломойский. Обложка © ТАСС / STR

Шевченковский районный суд Киева отложил заседание по рассмотрению ходатайства адвоката об изменении меры пресечения арестованному бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом пишет издание УНИАН.

Защита настаивает на том, что у украинского предпринимателя сильно ухудшилось здоровье. Однако в суд не явился прокурор, от которого тоже поступило ходатайство о необходимости оставить Коломойского под арестом. Адвокат заявил, что просьба обвинения игнорирует его доводы о здоровье подзащитного. Судья приняла решение перенести слушания на 10 ноября.

Росфинмониторинг внёс Коломойского в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс Коломойского в перечень террористов и экстремистов

Напомним, в начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Игорь Коломойский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров