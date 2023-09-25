Украинского олигарха Игоря Коломойского судят на родине как иностранца
Коломойский сообщил, что суд Украины считает его гражданином Кипра и Израиля
Находящийся под арестом на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что суд рассматривает его как гражданина Кипра и Израиля. Беседу с бизнесменом опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна".
Украинский олигарх Игорь Коломойский — о своём гражданстве в судебном процессе. Видео © t.me / "Политика страны"
Олигарх рассказал, что не в курсе того, лишили ли его гражданства Незалежной. Украинский паспорт у него остался. Но из материалов дела арестант сделал вывод, что его судят как иностранного гражданина.
"Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", — рассказал Коломойский журналистам.
Журналисты также напомнили подсудимому, что на Украине не признаётся двойное гражданство. В ответ Коломойский пошутил, что про тройное гражданство в конституции страны не говорится.
Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ вновь навестила олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. А 22 сентября стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отказался рассматривать ходатайство об аресте активов Коломойского.
t.me / "Политика страны"