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25 сентября, 16:23

Украинского олигарха Игоря Коломойского судят на родине как иностранца

Коломойский сообщил, что суд Украины считает его гражданином Кипра и Израиля

Находящийся под арестом на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что суд рассматривает его как гражданина Кипра и Израиля. Беседу с бизнесменом опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна".

Украинский олигарх Игорь Коломойский — о своём гражданстве в судебном процессе. Видео © t.me / "Политика страны"

Олигарх рассказал, что не в курсе того, лишили ли его гражданства Незалежной. Украинский паспорт у него остался. Но из материалов дела арестант сделал вывод, что его судят как иностранного гражданина.

"Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", рассказал Коломойский журналистам.

Журналисты также напомнили подсудимому, что на Украине не признаётся двойное гражданство. В ответ Коломойский пошутил, что про тройное гражданство в конституции страны не говорится.

Суд в Киеве увеличил Коломойскому сумму залога более чем в семь раз

Суд в Киеве увеличил Коломойскому сумму залога более чем в семь раз

Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ вновь навестила олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. А 22 сентября стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отказался рассматривать ходатайство об аресте активов Коломойского.

Обложка ©

t.me / "Политика страны"

Юрий Лысенко
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