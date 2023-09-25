Украинского олигарха Игоря Коломойского судят на родине как иностранца

Находящийся под арестом на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что суд рассматривает его как гражданина Кипра и Израиля. Беседу с бизнесменом опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна".

Украинский олигарх Игорь Коломойский — о своём гражданстве в судебном процессе. Видео © t.me / "Политика страны"

Олигарх рассказал, что не в курсе того, лишили ли его гражданства Незалежной. Украинский паспорт у него остался. Но из материалов дела арестант сделал вывод, что его судят как иностранного гражданина.

"Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", — рассказал Коломойский журналистам.