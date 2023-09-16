Суд в Киеве увеличил Коломойскому сумму залога более чем в семь раз
"Страна.ua": Олигарху Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский на заседании в Шевченковском районном суде. Обложка © ТАСС / STR / EPA
Шевченковский районный суд Киева увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем в семь раз. Как сообщает "Страна.ua", решение обусловлено предъявлением новых обвинений.
По данным издания, ранее сумма залога составляла около $13,8 млн. После предъявления новых обвинений его размер увеличился почти в семь раз и составил около $13,8 млн.
Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ вновь навестила олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.