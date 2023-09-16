Суд в Киеве увеличил Коломойскому сумму залога более чем в семь раз

Шевченковский районный суд Киева увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем в семь раз. Как сообщает "Страна.ua", решение обусловлено предъявлением новых обвинений.

По данным издания, ранее сумма залога составляла около $13,8 млн. После предъявления новых обвинений его размер увеличился почти в семь раз и составил около $13,8 млн.