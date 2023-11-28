"Неприлично богатый": Экс-министр обороны Украины сбежал в США после коррупционных скандалов
Экс-нардеп Рады Кива: Покинув пост главы Минобороны, Резников уехал в США
Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников. Обложка © Getty Images / Omar Havana
Алексей Резников, занимавший должность главы Минобороны Украины, после ухода с поста на фоне коррупционных скандалов вокруг ведомства уехал в США "неприлично богатый". Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, украинские военные замерзают на линии фронта, а зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с покинувшим Незалежную Резниковым.
"Экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединённые Штаты Америки, где у него вилла и где давно живёт его семья", — отметил Кива в телеграм-канале, ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского.
Ранее Лайф писал, что Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства: Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Константина Ващенко. Это произошло сразу после смены министра обороны. После ухода Резникова им стал Рустем Умеров.
Напомним, 3 сентября стало известно об отставке Резникова, который возглавлял Минобороны Украины с ноября 2021 года. Своё решение Зеленский объяснил тем, что "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом". При этом многие эксперты уверены, что всё дело в провальном "контрнаступлении" и плачевной ситуации на фронте.