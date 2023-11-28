"Неприлично богатый": Экс-министр обороны Украины сбежал в США после коррупционных скандалов

Алексей Резников, занимавший должность главы Минобороны Украины, после ухода с поста на фоне коррупционных скандалов вокруг ведомства уехал в США "неприлично богатый". Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, украинские военные замерзают на линии фронта, а зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с покинувшим Незалежную Резниковым.

"Экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединённые Штаты Америки, где у него вилла и где давно живёт его семья", — отметил Кива в телеграм-канале, ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского.