Руководить пресс-службой Минобороны Украины будет писатель-фантаст
Главой пресс-службы Минобороны Украины стал писатель-фантаст Павлюк
Илларион Павлюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Illarion Pavliuk
Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавил писатель-фантаст и продюсер Илларион Павлюк. Он стал начальником управления прессы и информации ведомства, о чём сообщил на своей странице в соцсетях.
"Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", — заметил Павлюк.
Новый глава ведомства выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за то, что тот поверил в него и его команду. Писатель ранее работал в Главном управлении разведки (ГУР).
Ранее Лайф сообщал, что Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства: Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Константина Ващенко. Это произошло сразу после смены министра обороны. Им стал Рустем Умеров после отставки Алексея Резникова.