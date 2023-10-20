Руководить пресс-службой Минобороны Украины будет писатель-фантаст

Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавил писатель-фантаст и продюсер Илларион Павлюк. Он стал начальником управления прессы и информации ведомства, о чём сообщил на своей странице в соцсетях.

"Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", — заметил Павлюк.

Новый глава ведомства выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за то, что тот поверил в него и его команду. Писатель ранее работал в Главном управлении разведки (ГУР).