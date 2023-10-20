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20 октября, 00:58

Руководить пресс-службой Минобороны Украины будет писатель-фантаст

Главой пресс-службы Минобороны Украины стал писатель-фантаст Павлюк

<p>Илларион Павлюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Illarion Pavliuk</p>

Илларион Павлюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Illarion Pavliuk

Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавил писатель-фантаст и продюсер Илларион Павлюк. Он стал начальником управления прессы и информации ведомства, о чём сообщил на своей странице в соцсетях.

"Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", — заметил Павлюк.

Новый глава ведомства выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за то, что тот поверил в него и его команду. Писатель ранее работал в Главном управлении разведки (ГУР).

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства: Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Константина Ващенко. Это произошло сразу после смены министра обороны. Им стал Рустем Умеров после отставки Алексея Резникова.

Андрей Бражников
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