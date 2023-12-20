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Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 23:08
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Зеленский не собирается подписывать закон о мобилизации женщин в ВСУ

Владимир Зеленский не подпишет законопроект о мобилизации женщин в случае, если он будет принят парламентом. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года.

"Женщин — нет, не подпишу", — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

При этом он готов одобрить снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет — если депутаты аргументированно докажут необходимость такого решения.

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Как писал Лайф, Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ просит его мобилизовать ещё 450–500 тысяч украинцев. По его словам, это обойдётся бюджету Незалежной в 13 миллиардов долларов.

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Лариса Сафронова
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