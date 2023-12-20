Зеленский не собирается подписывать закон о мобилизации женщин в ВСУ

Владимир Зеленский не подпишет законопроект о мобилизации женщин в случае, если он будет принят парламентом. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года.

"Женщин — нет, не подпишу", — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

При этом он готов одобрить снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет — если депутаты аргументированно докажут необходимость такого решения.