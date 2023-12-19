Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ просит его мобилизовать ещё 450–500 тысяч украинцев. По его словам, это обойдётся бюджету Незалежной в 13 миллиардов долларов.

Однако главарь киевского режима не спешит соглашаться на усиление мобилизационных действий. Зеленский утверждает, что ему "нужно больше аргументов". Он предложил доработать план, в частности, предусмотрев демобилизацию тех, кто служит с начала спецоперации.