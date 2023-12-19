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19 декабря, 16:53

Зеленский раскрыл раздумья над просьбой Генштаба мобилизовать ещё полмиллиона украинцев

Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ просит его мобилизовать ещё до 500 тыс. человек

Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ просит его мобилизовать ещё 450–500 тысяч украинцев. По его словам, это обойдётся бюджету Незалежной в 13 миллиардов долларов.

Однако главарь киевского режима не спешит соглашаться на усиление мобилизационных действий. Зеленский утверждает, что ему "нужно больше аргументов". Он предложил доработать план, в частности, предусмотрев демобилизацию тех, кто служит с начала спецоперации.

Шойгу: Украиной проведено уже девять волн мобилизации

Шойгу: Украиной проведено уже девять волн мобилизации

Тем временем на Украине, похоже, готовятся мобилизовать женщин. Там уже обязали женщин медиков и фармацевтов вставать на воинский учёт, а депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что этого недостаточно, и активно агитирует украинок записываться в ряды ВСУ. Однако эксперты считают, что мобилизация заставит их лишь бежать из страны.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Матвей Константинов
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