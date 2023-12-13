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13 декабря, 17:28

Украинок могут обязать пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Мобилизацию женщин на Украине нужно сделать обязательной

<p>Обложка © Mihir Melwani / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Обложка © Mihir Melwani / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Власти Украины в законопроекте о рекрутинге и мобилизации внесут предложение сделать обязательным призыв женщин на фронт. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на личной странице в социальной сети.

"Меня спрашивают об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые уравнивают мужчин и женщин по воинскому учёту и службе, а особенности предоставляем право определять Министерству обороны", — пишет украинский парламентарий.

Она отметила, что при украинках останется уникальное право на отсрочку и увольнение — по беременности. А ещё власти собираются предоставить жене или мужу, на их выбор, декретный отпуск в качестве права на отсрочку от службы в ВСУ. Безуглая добавила, что в документе будет указано право на увольнение для мужчин, если у них родился третий ребёнок.

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Напомним, с 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны стать на воинский учёт. Но перечень могут расширить. При этом нардеп Марьяна Безуглая активно агитирует украинских женщин мобилизоваться и сменить на передовой мужчин. Эксперты же считают, что женская мобилизация станет началом конца киевского режима.

Юрий Лысенко
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