Украинок могут обязать пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ
Депутат Рады Безуглая: Мобилизацию женщин на Украине нужно сделать обязательной
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Власти Украины в законопроекте о рекрутинге и мобилизации внесут предложение сделать обязательным призыв женщин на фронт. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на личной странице в социальной сети.
"Меня спрашивают об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые уравнивают мужчин и женщин по воинскому учёту и службе, а особенности предоставляем право определять Министерству обороны", — пишет украинский парламентарий.
Она отметила, что при украинках останется уникальное право на отсрочку и увольнение — по беременности. А ещё власти собираются предоставить жене или мужу, на их выбор, декретный отпуск в качестве права на отсрочку от службы в ВСУ. Безуглая добавила, что в документе будет указано право на увольнение для мужчин, если у них родился третий ребёнок.
Напомним, с 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны стать на воинский учёт. Но перечень могут расширить. При этом нардеп Марьяна Безуглая активно агитирует украинских женщин мобилизоваться и сменить на передовой мужчин. Эксперты же считают, что женская мобилизация станет началом конца киевского режима.