Украинок могут обязать пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ

Власти Украины в законопроекте о рекрутинге и мобилизации внесут предложение сделать обязательным призыв женщин на фронт. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на личной странице в социальной сети.

"Меня спрашивают об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые уравнивают мужчин и женщин по воинскому учёту и службе, а особенности предоставляем право определять Министерству обороны", — пишет украинский парламентарий.

Она отметила, что при украинках останется уникальное право на отсрочку и увольнение — по беременности. А ещё власти собираются предоставить жене или мужу, на их выбор, декретный отпуск в качестве права на отсрочку от службы в ВСУ. Безуглая добавила, что в документе будет указано право на увольнение для мужчин, если у них родился третий ребёнок.