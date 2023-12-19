Украине предрекли массовый исход девушек в случае женской мобилизации

Политолог Евгений Михайлов спрогнозировал массовое бегство украинок в случае объявления обязательной мобилизации женщин в Незалежной, о вероятности которой предупредила народная избранница Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун. Эксперт заявил, что киевский режим сходит с ума.

Михайлов напомнил результаты недавно проведённого на Украине опроса, в рамках которого женщин спрашивали, готовы они отказаться от гражданства, чтобы не идти на фронт. Согласно исследованию, с украинским паспортом согласны распрощаться 70% респонденток. Политолог подчеркнул, что женщины будут бежать под любым предлогом.

"Укрорейх решил полностью уничтожить украинскую нацию: сначала выбили всех боеспособных мужчин, которые могли сражаться, а теперь принялись за женщин. Это трагедия украинского народа, который начинает понимать, что надо что-то менять", — заявил политолог в разговоре с телеканалом "360".

Он считает, что, скорее всего, на Украине введут градации. Например, если у вас двое детей, а не трое, значит, можно воевать. По словам Михайлова, против такой несправедливости женщины начнут протестовать, чтобы избежать поездки на фронт.