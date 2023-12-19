Украине предрекли массовый исход девушек в случае женской мобилизации
Политолог Михайлов: Украинские женщины сбегут в случае мобилизации
Обложка © Getty Images / STR
Политолог Евгений Михайлов спрогнозировал массовое бегство украинок в случае объявления обязательной мобилизации женщин в Незалежной, о вероятности которой предупредила народная избранница Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун. Эксперт заявил, что киевский режим сходит с ума.
Михайлов напомнил результаты недавно проведённого на Украине опроса, в рамках которого женщин спрашивали, готовы они отказаться от гражданства, чтобы не идти на фронт. Согласно исследованию, с украинским паспортом согласны распрощаться 70% респонденток. Политолог подчеркнул, что женщины будут бежать под любым предлогом.
"Укрорейх решил полностью уничтожить украинскую нацию: сначала выбили всех боеспособных мужчин, которые могли сражаться, а теперь принялись за женщин. Это трагедия украинского народа, который начинает понимать, что надо что-то менять", — заявил политолог в разговоре с телеканалом "360".
Он считает, что, скорее всего, на Украине введут градации. Например, если у вас двое детей, а не трое, значит, можно воевать. По словам Михайлова, против такой несправедливости женщины начнут протестовать, чтобы избежать поездки на фронт.
Политолог отметил, что женщины там достаточно боевые. Он привёл пример, что они выходят на митинги и протесты в защиту мужчин. Поэтому, по словам эксперта, могут оказать сопротивление властям, однако катастрофическую ситуацию на Украине нужно менять. Сделать это может только Россия, заключил Михайлов.
Напомним, с 1 октября 2023 года женщины – медики и фармацевты на Украине обязаны встать на воинский учёт. Нардеп Рады Марьяна Безуглая считает, что этого недостаточно, и активно агитирует украинских женщин мобилизоваться на фронт. Эксперты же считают, что женская мобилизация станет началом конца киевского режима.