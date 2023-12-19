На Украине призвали готовиться к призыву женщин на фронт
Депутат Рады Совсун не исключила мобилизацию украинок в случае необходимости
Ещё один депутат Верховной рады намекнул на возможный призыв украинских женщин на фронт. По мнению народной избранницы от партии "Голос" Инны Совсун, если ВСУ будут нуждаться в срочной подмоге, слабому полу придётся взять в руки оружие.
"Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны. Должно быть заявление: друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", — приводит слова нардепа УНИАН.
Готовиться к этому сценарию нужно уже сейчас, уверена Совсун. Стоит определиться, женщины каких профессий будут подлежать мобилизации. Кроме того, важно проработать вопрос закрытия границ для возможных уклонисток, заключила парламентарий.
Ранее схожее заявление сделала депутат Рады Марьяна Безуглая. Она сообщила о намерении властей уравнять мужчин и женщин в вопросе призыва на фронт.
Flickr / President Of Ukraine