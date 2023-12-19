На Украине призвали готовиться к призыву женщин на фронт

Ещё один депутат Верховной рады намекнул на возможный призыв украинских женщин на фронт. По мнению народной избранницы от партии "Голос" Инны Совсун, если ВСУ будут нуждаться в срочной подмоге, слабому полу придётся взять в руки оружие.

"Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны. Должно быть заявление: друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", — приводит слова нардепа УНИАН.

Готовиться к этому сценарию нужно уже сейчас, уверена Совсун. Стоит определиться, женщины каких профессий будут подлежать мобилизации. Кроме того, важно проработать вопрос закрытия границ для возможных уклонисток, заключила парламентарий.