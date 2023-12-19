Шойгу: Украиной проведено уже девять волн мобилизации
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Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, а в ходе десятой волны на фронт отправляются даже ограниченно годные к военной службе. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются в том числе ограниченно годные к военной службе", — проинформировал он.
Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация были продлены на Украине до 14 февраля 2024 года. Киев уже намерен отправлять на службу даже граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке.