Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни

Шойгу: Приоритет ВС РФ на 2024 год — продолжение СВО до полного выполнения целей

Шойгу: Атомный подводный крейсер "Император Александр III" принят в состав ВМФ

Съезд ЛДПР тайно выбрал своего кандидата в президенты по бюллетеням с одним именем

Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Путин подписал закон о запрете использования смартфонов на уроках

Путин и коллегия Минобороны почтили память погибших героев СВО минутой молчания

СПБ биржа раскрыла свой план по разблокировке активов

В России не планируется введение масочного режима в новогодние праздники

Шойгу: Украиной проведено уже девять волн мобилизации

19 декабря, 11:16
<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/military-feet_1154243.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nikitabuida / freepik </a></p>

Фото © nikitabuida / freepik

Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, а в ходе десятой волны на фронт отправляются даже ограниченно годные к военной службе. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются в том числе ограниченно годные к военной службе", — проинформировал он.

Россия узнала о требованиях Запада ужесточить мобилизацию на Украине

Россия узнала о требованиях Запада ужесточить мобилизацию на Украине

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация были продлены на Украине до 14 февраля 2024 года. Киев уже намерен отправлять на службу даже граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!