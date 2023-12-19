Шойгу: Украиной проведено уже девять волн мобилизации

Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, а в ходе десятой волны на фронт отправляются даже ограниченно годные к военной службе. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.