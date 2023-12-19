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Шойгу: Украиной проведено уже девять волн мобилизации

Опубликовано 19 декабря 2023, 11:16
Фото © nikitabuida / freepik

Фото © nikitabuida / freepik

Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, а в ходе десятой волны на фронт отправляются даже ограниченно годные к военной службе. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются в том числе ограниченно годные к военной службе", — проинформировал он.

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Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация были продлены на Украине до 14 февраля 2024 года. Киев уже намерен отправлять на службу даже граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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