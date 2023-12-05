Настырный украинец в розовой шапке с помпоном хотел уплыть из страны на матрасе

Украинца в четвёртый раз поймали на границе после очередной попытки сбежать из страны, вероятно, от мобилизации. Как передаёт Госпогранслужба Украины в социальных сетях, в этот раз он пытался притвориться ребёнком.

По данным ведомства, задержанный 29-летний житель Коломыи уже в четвёртый раз попадается в руки сотрудников органов. Так, его уже дважды ловили после попытки сбежать из страны на территории Одесской области.