Настырный украинец в розовой шапке с помпоном хотел уплыть из страны на матрасе
ГПСУ: В Закарпатье поймали 29-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны
Задержанный 29-летний житель украинской Коломыи. Обложка © t.me / ДПСУ | Держприкордонслужба
Украинца в четвёртый раз поймали на границе после очередной попытки сбежать из страны, вероятно, от мобилизации. Как передаёт Госпогранслужба Украины в социальных сетях, в этот раз он пытался притвориться ребёнком.
По данным ведомства, задержанный 29-летний житель Коломыи уже в четвёртый раз попадается в руки сотрудников органов. Так, его уже дважды ловили после попытки сбежать из страны на территории Одесской области.
В этот раз мужчина хотел пересечь границу Украины на надувном матрасе через реку Тиса. Для этого он пытался перевоплотился в ребёнка: надел на себя розовую детскую шапочку с помпоном, однако она его не спасла. Теперь украинцу грозит штраф от 3,4 тысячи гривен (около 8,5 тысячи рублей) до 13,6 тысячи гривен (почти 34 тысячи рублей), либо арест сроком на 15 суток.
Стоит отметить, что не только простые украинцы пытаются сбежать с территории Украины. Так, в октябре в Россию сбежал футболист из клуба "Шахтёр" Александр Распутько. Он не просил политического убежища в РФ, но планирует подать документы на получение российского паспорта. Также недавно Минспорта Украины обновило список спортсменов-уклонистов, которые покинули страну и не вернулись. В него попал фланговый игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик.