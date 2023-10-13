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13 октября, 09:18

Украинский футболист сбежал в Россию после матча в Бельгии и попросил убежище

Футболист украинского "Шахтёра" Распутько сбежал в Россию после игры в Бельгии

<p>Александр Распутько. Обложка © <a href="https://shakhtar.com/players/shakhtar-u19/rosputko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shakhtar.com</a></p>

Александр Распутько. Обложка © Shakhtar.com

Александр Распутько — игрок украинского "Шахтёра" — оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь, а также удалил все записи в социальных сетях, сообщили украинские СМИ. Пропал спортсмен после игры Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном".

По предварительной информации, он сбежал в Россию, где попросил политическое убежище.

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Александра Мышляева
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