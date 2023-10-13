Украинский футболист сбежал в Россию после матча в Бельгии и попросил убежище
Футболист украинского "Шахтёра" Распутько сбежал в Россию после игры в Бельгии
Александр Распутько. Обложка © Shakhtar.com
Александр Распутько — игрок украинского "Шахтёра" — оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь, а также удалил все записи в социальных сетях, сообщили украинские СМИ. Пропал спортсмен после игры Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном".
По предварительной информации, он сбежал в Россию, где попросил политическое убежище.
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