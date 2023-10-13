Украинский футболист сбежал в Россию после матча в Бельгии и попросил убежище

Александр Распутько — игрок украинского "Шахтёра" — оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь, а также удалил все записи в социальных сетях, сообщили украинские СМИ. Пропал спортсмен после игры Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном".