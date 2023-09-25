"Врачи борются": Звезда украинского футбола Милевский оказался на грани смерти
Экс-футболист сборной Украины Милевский госпитализирован в тяжёлом состоянии
Артём Милевский. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Artem Milevskyi
Экс-форвард киевского "Динамо" Артём Милевский оказался в больнице. Спортсмена госпитализировали в тяжёлом состоянии несколько дней назад, написал в соцсетях бывший коллега футболиста по украинской сборной Александр Алиев.
Полузащитник национальной команды не уточнил, какой именно недуг подорвал здоровье Милевского. Он лишь поблагодарил руководство "Динамо" за то, что клуб взял на себя все расходы по лечению больного.
"Хочу прояснить ситуацию по Тёме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое, но ничего. Врачи борются", — написал Алиев.
Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года. Ранее он неоднократно попадал в скандалы, связанные с употреблением алкоголя и неаккуратным вождением автомобиля.