"Врачи борются": Звезда украинского футбола Милевский оказался на грани смерти

Экс-форвард киевского "Динамо" Артём Милевский оказался в больнице. Спортсмена госпитализировали в тяжёлом состоянии несколько дней назад, написал в соцсетях бывший коллега футболиста по украинской сборной Александр Алиев.

Полузащитник национальной команды не уточнил, какой именно недуг подорвал здоровье Милевского. Он лишь поблагодарил руководство "Динамо" за то, что клуб взял на себя все расходы по лечению больного.

"Хочу прояснить ситуацию по Тёме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое, но ничего. Врачи борются", — написал Алиев.