Сбежавший с Украины футболист планирует получить российский паспорт

Сбежавший в Россию футболист из клуба "Шахтёр" Александр Распутько не просил политического убежища в РФ, он намерен подать документы на получение российского паспорта. Об этом рассказал отец спортсмена Юрий. При этом он пока не раскрывает истинные причины побега сына из украинской команды.

"Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке", — сказал отец Распутько в беседе с агентством Regnum.

Юрий также добавил, что Александр пока не планирует выступать за какую-либо российскую футбольную команду. Он указал, что сын устал от планирования побега и последних тяжёлых месяцев в "Шахтёре". По словам отца, юноша очень переживал и сейчас отдыхает.