Россия поддержит украинского футболиста Александра Распутько, сбежавшего в нашу страну и запросившего политическое убежище. Об этом рассказал Лайфу депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Страна победившего неонацизма, на глазах разваливающаяся на части, — не самая привлекательная территория для роста и развития талантов. Это подтверждает побег в Россию футболиста "Шахтёра" — одного из сильнейших клубов, который ранее базировался в Донецке", — уточнил он.

По его словам, точные мотивы побега Распутько ещё предстоит узнать, однако Россия традиционно рада всем тем, кто чувствует себя частью русского мира. Депутат Андрей Свинцов заверил, что спортсмен сможет получить убежище и возможность играть в российских клубах. Парламентарий уверен, что многие украинцы готовы последовать примеру Распутько.

"Поэтому ждём всех украинских футболистов, ждём всех украинских учёных, всех украинских преподавателей. Быстрее получайте российское гражданство, быстрее становитесь частью России", — подчёркнул Свинцов.

Он добавил, что киевский режим собственноручно сделал всё, чтобы оттолкнуть от себя украинцев. Сейчас в Незалежной созданы такие условия, что граждане могут или "загреметь в ВСУ, или терпеть все эти унижения и оскорбления украинских властей". Депутат резюмировал, что скоро Россия освободит большую часть Украины, а значит, все противники Киева смогут стать гражданами РФ.