Двое сотрудников женской футбольной команды скрылись в Европе, чтобы не возвращаться на Украину

Двое сотрудников-мужчин женского футбольного клуба “Кривбасс", представляющего украинский город Кривой Рог, скрылись в Европе, решив не возвращаться в Незалежную. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

По данным журналистов, речь идёт о SMM-специалисте Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве. В составе делегации футбольной команды они уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. Позже они самовольно покинули расположение клуба и решили не возвращаться на Украину. В самом "Кривбассе" утверждают, что не помогали побегу сотрудников. О бегстве Лопатина и Медведева клуб уже сообщил в полицию, Минспорта и Госпогранслужбу Незалежной.