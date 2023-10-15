Двое сотрудников женской футбольной команды скрылись в Европе, чтобы не возвращаться на Украину
"Страна.ua": Двое сотрудников-мужчин украинского ФК "Кривбасс" скрылись в Европе
Двое сотрудников-мужчин женского футбольного клуба “Кривбасс", представляющего украинский город Кривой Рог, скрылись в Европе, решив не возвращаться в Незалежную. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
По данным журналистов, речь идёт о SMM-специалисте Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве. В составе делегации футбольной команды они уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. Позже они самовольно покинули расположение клуба и решили не возвращаться на Украину. В самом "Кривбассе" утверждают, что не помогали побегу сотрудников. О бегстве Лопатина и Медведева клуб уже сообщил в полицию, Минспорта и Госпогранслужбу Незалежной.
К слову, это уже не первый случай бегства с Украины военнообязанных, которые выезжают за границу вместе с футбольными клубами. До этого стало известно о том, что Александр Распутько — игрок украинского "Шахтёра" — оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь, а также удалил все записи в социальных сетях. По предварительной информации, он сбежал в Россию, где попросил политическое убежище.
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