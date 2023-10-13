В "Шахтёре" подтвердили самоволку Распутько и дали ему пять дней на возвращение

В Донецком "Шахтёре" подтвердили факт того, что футболист Александр Распутько не вернулся на Украину после матча с бельгийским "Антверпеном". Об этом говорится в комментарии клуба, опубликованном на портале ua-football.

"Подтверждаем факт невозвращения Распутько на Украину после матча с "Антверпеном": игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. У нас нет информации, куда пропал игрок, клуб надеется, что он вернётся в ближайшее время", — сообщили представители клуба.

Кроме того, в комментарии "Шахтёра" сказано, что Распутько направили официальное письмо и требование вернуться в расположение команды в течение ближайших пяти дней. В случае неявки футболиста его контракт с клубом будет расторгнут, виновником расторжения будет считаться Распутько.