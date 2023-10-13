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13 октября, 13:57

В "Шахтёре" подтвердили самоволку Распутько и дали ему пять дней на возвращение

Донецкий "Шахтёр" подтвердил, что игрок клуба Распутько не вернулся в Украину

<p>Игрок "Шахтёра" Александр Распутько. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины</p>

Игрок "Шахтёра" Александр Распутько. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины

В Донецком "Шахтёре" подтвердили факт того, что футболист Александр Распутько не вернулся на Украину после матча с бельгийским "Антверпеном". Об этом говорится в комментарии клуба, опубликованном на портале ua-football.

"Подтверждаем факт невозвращения Распутько на Украину после матча с "Антверпеном": игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. У нас нет информации, куда пропал игрок, клуб надеется, что он вернётся в ближайшее время", сообщили представители клуба.

Кроме того, в комментарии "Шахтёра" сказано, что Распутько направили официальное письмо и требование вернуться в расположение команды в течение ближайших пяти дней. В случае неявки футболиста его контракт с клубом будет расторгнут, виновником расторжения будет считаться Распутько.

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Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что Александр Распутько — игрок украинского "Шахтёра" — оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь, а также удалил все записи в социальных сетях. По предварительной информации, он сбежал в Россию, где попросил политическое убежище.

Юрий Лысенко
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