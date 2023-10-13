Сбежавшего в Россию украинского футболиста могли бы принять наши клубы, заявили в Госдуме
Депутат Журова: Клубы РФ примут украинского футболиста, если его игра на уровне
Игрок украинского ФК "Шахтёр" Александр Распутько. Обложка © VK / Андрей Фоминцев
Украинского футболиста Александра Распутько, который, по информации СМИ, попросил убежища в России, могут взять в состав какого-либо российского клуба в том случае, если уровень его игры сочтут соответствующим. В то же время версия, что спортсмен совершил свой поступок, не договорившись с одним из клубов заранее, кажется маловероятной. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с "Лентой.ру".
"Если окажется, что эта информация правдива, что спортсмен действительно сбежал в Россию, думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен. Это спорт, и ценность игрока оценивается его полезностью, а не тем, откуда и куда он убежал", — объяснила парламентарий.
К тому же она отметила, что украинские футболисты в большинстве случаев показывают достойные игровые навыки. Кроме того, она напомнила, как в советские времена хоккеисты из СССР сбегали в Штаты. Тогда они договаривались с будущей командой заранее, ведь сбегать в другую страну наобум никто не станет. Вероятно, скоро станут известны подробности этой истории, подытожила Журова.
Напомним, футболист Александр Распутько — игрок украинского "Шахтёра" — оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь, а также удалил все записи в социальных сетях сразу же после матча с "Антверпеном" в рамках Юношеской лиги UEFA 4 октября. По предварительной информации, он сбежал в Россию, где попросил политического убежища.