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12 октября, 12:46

Находившийся за рулём футболист заявил, что не помнит момент смертельного ДТП под Пермью

"360": Находившийся за рулём игрок ФК "Уралец ТС" пришёл в себя только после ДТП

<p>"Газель" и "Лада" футболистов, вылетевшая на встречную полосу. Обложка © <a href="https://t.me/mvd_59/1342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Полиция Прикамья"</p>

"Газель" и "Лада" футболистов, вылетевшая на встречную полосу. Обложка © Telegram / "Полиция Прикамья"

Денис Федорочев, игрок футбольного клуба "Уралец ТС", находившийся за рулём разбившегося в Пермском крае автомобиля, заявил, что не помнит момент ДТП. Он рассказал телеканалу "360", что пришёл в сознание только после столкновения.

"Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, какие травмы получил, сейчас еду в больницу. Я плохо всё помню. Я был за рулём", сказал он.

Футболист отметил, что в роковую ночь ехал с товарищами на тренировку, сам момент аварии он не помнит.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, страшное ДТП произошло в 22:00, когда "Лада-Приора" со спортсменами двигалась по дороге от Горнозаводска до границы Свердловской области. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "газелью". Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, в автомобиле помимо Дениса Федорочева находились ещё три игрока команды "Уралец ТС": Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и погибший на месте Евгений Ситников. Кочетов находится в коме.

Матвей Константинов
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