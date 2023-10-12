Находившийся за рулём футболист заявил, что не помнит момент смертельного ДТП под Пермью
"360": Находившийся за рулём игрок ФК "Уралец ТС" пришёл в себя только после ДТП
"Газель" и "Лада" футболистов, вылетевшая на встречную полосу. Обложка © Telegram / "Полиция Прикамья"
Денис Федорочев, игрок футбольного клуба "Уралец ТС", находившийся за рулём разбившегося в Пермском крае автомобиля, заявил, что не помнит момент ДТП. Он рассказал телеканалу "360", что пришёл в сознание только после столкновения.
"Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, какие травмы получил, сейчас еду в больницу. Я плохо всё помню. Я был за рулём", — сказал он.
Футболист отметил, что в роковую ночь ехал с товарищами на тренировку, сам момент аварии он не помнит.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, страшное ДТП произошло в 22:00, когда "Лада-Приора" со спортсменами двигалась по дороге от Горнозаводска до границы Свердловской области. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "газелью". Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в автомобиле помимо Дениса Федорочева находились ещё три игрока команды "Уралец ТС": Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и погибший на месте Евгений Ситников. Кочетов находится в коме.