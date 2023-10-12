Четыре российских футболиста попали в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, один погиб
Игрок ФК "Уралец ТС" Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
Погибший футболист Евгений Ситников. Обложка © VK / ФК "Уралец ТС"
Игрок футбольного клуба "Уралец ТС" Евгений Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщили в пресс-службе команды. Авария произошла минувшей ночью.
Также в машине находились ещё три игрока клуба: Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Кочетов находится в коме, а Федорочев и Мыльников госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
А в Чечне во время финала Кубка России по парашютному спорту погиб один из его участников — мастер спорта Дмитрий Беляев. Он не рассчитал высоту при приземлении и разбился о водную поверхность.