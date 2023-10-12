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12 октября, 07:00

Четыре российских футболиста попали в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, один погиб

Игрок ФК "Уралец ТС" Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

<p>Погибший футболист Евгений Ситников. Обложка © <a href="https://vk.com/fc_uralects?z=photo-115348263_457244584/album-115348263_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / ФК "Уралец ТС"</a></p>

Погибший футболист Евгений Ситников. Обложка © VK / ФК "Уралец ТС"

Игрок футбольного клуба "Уралец ТС" Евгений Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщили в пресс-службе команды. Авария произошла минувшей ночью.

Также в машине находились ещё три игрока клуба: Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Кочетов находится в коме, а Федорочев и Мыльников госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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А в Чечне во время финала Кубка России по парашютному спорту погиб один из его участников — мастер спорта Дмитрий Беляев. Он не рассчитал высоту при приземлении и разбился о водную поверхность.

Матвей Константинов
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