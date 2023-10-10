Пьяный полицейский переехал пожарного в Подмосковье и покинул место ДТП, но вскоре вернулся

В городе Волоколамске Московской области пьяный полицейский на автомобиле переехал пожарного, который лежал на проезжей части. После этого мужчина решил уехать с места инцидента, но спустя время он вернулся и вызвал своих коллег. Об этом сообщает SHOТ. То, каким образом погибший оказался на дороге, пока неизвестно.

Уточняется, что нетрезвый 24-летний младший сержант полиции в свой выходной ехал по Рижскому шоссе на автомобиле подруги. В какой-то момент он наехал на мужчину, который лежал на дороге. Сначала сержант испугался и уехал, а спустя 20 минут вернулся и вызвал экстренные службы.

На месте ДТП он сдал анализ с помощью алкотестера. Прибор показал наличие в крови у полицейского 0,58 промилле алкоголя. Оказалось, что погибшим был 39-летний житель Москвы. Он жил в деревне Тимонино и работал пожарным. Судмедэкспертиза устанавливает точную причину его смерти. Как он оказался на дороге, на данный момент неизвестно. Полицейского задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.