Россиянка с детьми сбежала от бывшего мужа-тирана, но он нашёл её на другом конце страны

Абьюзер из Тюмени уже несколько лет терроризирует бывшую жену и детей, их не спас даже переезд на другой конец России. Как рассказала SHOT Юлия — жертва мужчины — с адвокатом Сергеем она познакомилась в 2015 году, тот сразу принял её дочь от первого брака.

Экс-полицейский несколько лет преследует и угрожает своей бывшей. Видео © SHOT

Поначалу отношения казались мечтой, однако в 2017-м, после рождения совместного ребёнка, всё изменилось: супруг стал налегать на спиртное и проявлять агрессию. Юлия перестала терпеть это, когда он ударил её и начал угрожать убийством. Девушка выгнала тирана из дома, на что тот начал караулить её у подъезда, звонить с угрозами, отключать электричество в квартире и заливать суперклеем замочную скважину двери.

"Мне могли поступать по 60 раз за ночь звонки на сотовый телефон. Он приходил и стучал в дверь в 12 ночи, в час ночи, в три часа ночи. Когда мы не открывали дверь, я слышала и видела в глазок, как он подходит к счётчику и выключает электричество в нашей квартире", — пояснила она.

Юлия обращалась за помощью в прокуратуру, полицию и адвокатскую палату, однако всё безрезультатно. Тогда она собрала вещи, взяла 15-летнюю дочку и шестилетнего сына и уехала в Новороссийск — за три тысячи километров от дома. Однако уже в феврале текущего года Сергей нашёл их и снова занялся любимым делом — преследованием.

Так, мужчина неделю сидел в машине у нового дома семьи, распивая алкоголь и присылая на телефон женщины угрозы. Из-за этого, признаётся Юлия, они с детьми неделю не выходили на улицу. Тогда она снова обратилась в полицию, но там ничем не помогли.

Женщина считает, что всему виной прошлое Сергея: тот работал в МВД и Следственном комитете и имеет связи. Со службы тиран ушёл после коррупционного скандала, отделавшись штрафом в 200 тысяч рублей. По словам Юлии, ей остаётся только вернуться в Тюмень. Она от безысходности написала заявление главе СК Александру Бастрыкину.