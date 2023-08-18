Мать троих детей сбежала из Тулы в Москву от мужа-тирана, но он добрался и туда

Мать троих детей сбежала из Тулы в столицу от бывшего мужа и заявляет, что он целый год после развода выслеживал и регулярно избивал её. Сейчас, по словам Татьяны Абасовой, экс-супруг нашёл её уже и в столице. Женщина неоднократно обращалась в полицию, но помощь пока не получила.

Тиран из Тулы целый год после развода преследует и избивает бывшую жену. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Как сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины", Татьяна и Кямран прожили в браке 13 лет. Год назад женщина подала на развод. По её словам, экс-супруг не мог обеспечить семью, а также подсел на наркотики. После расставания Кямран начал преследовать Татьяну и устраивать ей скандалы на почве ревности. При этом переезд в Москву не помог — Кямрян везде преследует жертву. На днях он набросился на неё и душил прямо на глазах у прохожих, которые вовремя вмешались в ситуацию. Сейчас Татьяна испытывает отчаяние и не знает, где ей попросту искать помощи.

"Либо он меня убьёт, либо его посадят. Я просто знаю, что других вариантов не будет. <...> Я обращаюсь с просьбой откликнуться, посодействовать, помочь с ситуацией по бездействию сотрудников полиции. К сожалению, привлечь его к какой-то ответственности на сегодняшний день не удаётся", — рассказала женщина.