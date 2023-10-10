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10 октября, 06:35

В ХМАО 31-летний полицейский найден мёртвым в рабочем кабинете

В ХМАО полицейский найден мёртвым в рабочем кабинете. Как сообщает SHOT, предварительно, он покончил с собой.

Старшину группы тылового обеспечения обнаружили уже без сознания в ночь на 10 октября в здании отдела МВД РФ по городу Когалыму. Известно, что в Когалым 31-летний прапорщик переехал из Новосибирской области. В правоохранительных органах он работал с 2013 года. Мужчина не так давно развёлся с женой, у него было двое маленьких сыновей.

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Ранее Лайф писал, что тело заслуженного деятеля культуры России Светланы Заградской было найдено возле многоэтажки на улице Конёнкова в Москве. Уточнялось, что 77-летняя певица свела счёты с жизнью.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Иван Косицын
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