В ХМАО 31-летний полицейский найден мёртвым в рабочем кабинете
В ХМАО полицейский найден мёртвым в рабочем кабинете. Как сообщает SHOT, предварительно, он покончил с собой.
Старшину группы тылового обеспечения обнаружили уже без сознания в ночь на 10 октября в здании отдела МВД РФ по городу Когалыму. Известно, что в Когалым 31-летний прапорщик переехал из Новосибирской области. В правоохранительных органах он работал с 2013 года. Мужчина не так давно развёлся с женой, у него было двое маленьких сыновей.
Ранее Лайф писал, что тело заслуженного деятеля культуры России Светланы Заградской было найдено возле многоэтажки на улице Конёнкова в Москве. Уточнялось, что 77-летняя певица свела счёты с жизнью.
ТАСС / Михаил Джапаридзе