В ХМАО 31-летний полицейский найден мёртвым в рабочем кабинете

Старшину группы тылового обеспечения обнаружили уже без сознания в ночь на 10 октября в здании отдела МВД РФ по городу Когалыму. Известно, что в Когалым 31-летний прапорщик переехал из Новосибирской области. В правоохранительных органах он работал с 2013 года. Мужчина не так давно развёлся с женой, у него было двое маленьких сыновей.