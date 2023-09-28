Знаменитая кубанская певица покончила с собой в Москве

Тело заслуженного деятеля культуры России Светланы Заградской было найдено возле многоэтажки на улице Конёнкова в Москве. По данным ИА "Регнум", 77-летняя певица свела счёты с жизнью.

Светлана Заградская исполняет песню "Сплела собе Галочка веночек". Видео © YouTube / Фонд Вольное Дело

"В квартире погибшей найдена предсмертная записка: "Устала мучиться и мучить! Не плачьте! В моей смерти никого не вините! Ключи в почтовом ящике. У меня самая лучшая дочь!" — пишет агентство.

Кубанская казачка из станицы Анастасиевской Светлана Заградская всю жизнь посвятила изучению фольклора и культурно-просветительской деятельности. Она была кандидатом педагогических наук, руководила этнографическим объединением, входила в состав правления кубанского землячества в Москве, а также была членом Союза журналистов России. В 2020 году Заградская с песней "Из-за горы камьяной голуби летают" стала лауреатом фестиваля "Александровская крепость". В качестве режиссёра она сняла в начале 90-х фильм "Сохрани и передай. Святки".