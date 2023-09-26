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26 сентября, 11:08

Умер актёр Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента КГБ Илью Курякина

<p>Актёр Дэвид Маккаллум. Обложка © Getty Images / David Livingston</p>

Актёр Дэвид Маккаллум. Обложка © Getty Images / David Livingston

В возрасте 90 лет в Нью-Йорке умер шотландский актёр и музыкант Дэвид Маккаллум, сыгравший сотрудника КГБ Илью Курякина в сериале "Агенты А.Н.К.Л." (1964–1968). Он скончался от естественных причин в больнице, пишет Variety со ссылкой на сына артиста Питера.

"Он был самым добрым, самым крутым, самым терпеливым и любящим отцом. Он всегда ставил семью выше себя. Он с нетерпением ждал возможности пообщаться со своими внуками и имел уникальную связь с каждым из них", — высказался об отце Питер.

Маккаллум родился в Глазго 19 сентября 1933 года, уже в 17 лет он начал играть в лондонском театре. В начале 1960-х артист переехал из Британии в США, где стал сниматься в кино. Всего он сыграл более 100 ролей, в том числе в картинах "Секс в большом городе", "Бэтмен против Робина", "Бэтмен. Рыцарь Готэма", "Морская полиция. Спецотдел", "Мистер и миссис Смит" и многих других. Но наибольшую известность ему принесла роль шпиона Ильи Курякина в "Агентах А.Н.К.Л.".

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Андрей Бражников
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