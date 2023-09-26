43-летняя внучка Нельсона Манделы умерла от страшной болезни
SABC: В ЮАР от онкологии умерла 43-летняя внучка Нельсона Манделы Золека
Внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Золека. Обложка © Twitter / Mpumiln
В ЮАР после долгой борьбы с болезнью скончалась 43-летняя внучка бывшего президента республики Нельсона Манделы Золека. Об этом говорится в сообщении местной телерадиокомпании SABC со ссылкой на родных умершей.
Золека страдала от тяжёлой формы онкологии. Неделю назад её госпитализировали. Внучка знаменитого политика была писателем и общественным активистом, она посвятила себя борьбе за социальное равенство.
А 14 сентября стало известно о смерти Фануэля Дарти, отца 57-летнего правителя Ганы Сергея Котова, который управляет африканским государством "удалённо", проживая в Твери. Отец и сын впервые повстречались 6 марта 2003 года, в День независимости африканской республики.