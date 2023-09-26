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26 сентября, 10:01

43-летняя внучка Нельсона Манделы умерла от страшной болезни

SABC: В ЮАР от онкологии умерла 43-летняя внучка Нельсона Манделы Золека

<p>Внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Золека. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Mpumiln" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mpumiln</a></p>

Внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Золека. Обложка © Twitter / Mpumiln

В ЮАР после долгой борьбы с болезнью скончалась 43-летняя внучка бывшего президента республики Нельсона Манделы Золека. Об этом говорится в сообщении местной телерадиокомпании SABC со ссылкой на родных умершей.

Золека страдала от тяжёлой формы онкологии. Неделю назад её госпитализировали. Внучка знаменитого политика была писателем и общественным активистом, она посвятила себя борьбе за социальное равенство.

Внучка раскрыла главное наследие Нельсона Манделы

Внучка раскрыла главное наследие Нельсона Манделы

А 14 сентября стало известно о смерти Фануэля Дарти, отца 57-летнего правителя Ганы Сергея Котова, который управляет африканским государством "удалённо", проживая в Твери. Отец и сын впервые повстречались 6 марта 2003 года, в День независимости африканской республики.

Юрий Лысенко
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