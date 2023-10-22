Украинского депутата задержали за попытку вывезти двух уклонистов за границу
На Украине задержали депутата, который пытался вывезти из страны уклонистов
На западе Украины полицейские задержали депутата, который пытался нелегально вывезти за границу двух призывников. Они хотели избежать призыва в армию в рамках мобилизации. Об этом сообщает украинское издание "Вести".
"Депутат Днестровского райсовета перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", — говорится в публикации.
Уточняется, что депутата задержали. Ему грозит наказание сроком до девяти лет лишения свободы по уголовной статье об организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские пограничники с февраля 2022 года задержали 22 тысячи человек, которые пытались незаконно покинуть страну. На "зелёном" участке границы за время военного положения задержано около 15,8 тысячи человек.
Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency