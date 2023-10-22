Украинского депутата задержали за попытку вывезти двух уклонистов за границу

На западе Украины полицейские задержали депутата, который пытался нелегально вывезти за границу двух призывников. Они хотели избежать призыва в армию в рамках мобилизации. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

"Депутат Днестровского райсовета перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", — говорится в публикации.

Уточняется, что депутата задержали. Ему грозит наказание сроком до девяти лет лишения свободы по уголовной статье об организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.