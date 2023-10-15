На Украине назвали число задержанных при попытке покинуть страну

Украинские пограничники с февраля прошлого года задержали 22 тысячи человек, пытавшихся незаконно покинуть страну. С таким заявлением выступил начальник украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что на "зелёном" участке границы за время военного положения задержано около 15,8 тысячи человек.

"Ещё примерно 6,8 тысячи засекли на пунктах пропуска, когда они намеревались проехать по поддельным документам", — добавил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, ежедневно при попытке выехать из Незалежной задерживают как минимум 20 человек.