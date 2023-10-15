На Украине назвали число задержанных при попытке покинуть страну
Более 22 тысяч человек пытались незаконно покинуть Украину с начала СВО
Украинские пограничники с февраля прошлого года задержали 22 тысячи человек, пытавшихся незаконно покинуть страну. С таким заявлением выступил начальник украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что на "зелёном" участке границы за время военного положения задержано около 15,8 тысячи человек.
"Ещё примерно 6,8 тысячи засекли на пунктах пропуска, когда они намеревались проехать по поддельным документам", — добавил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, ежедневно при попытке выехать из Незалежной задерживают как минимум 20 человек.
Ранее Лайф писал, что мужчин на Украине обязали явиться в военкоматы для "обновления учётных данных". Утверждается, что это якобы позволит военкомам проанализировать имеющиеся людские ресурсы и правильно ими распорядиться.
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