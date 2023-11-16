Сбежавшего с Украины футболиста Мудрика внесли в список уклонистов
Минспорт Украины внёс в список уклонистов игрока "Челси" Михаила Мудрика
Министерство спорта Украины обновило список спортсменов-уклонистов, которые покинули страну и не вернулись. В него попал фланговый игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик.
В перечень уклонистов, помимо Мудрика, ранее были включены нападающий и полузащитник испанской "Жироны" Артём Довбик и Виктор Цыганков, а также защитник британского "Борнмута" Илья Забарный и голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин.
Ранее Лайф писал, что в Россию сбежал украинский футболист из клуба "Шахтёр" Александр Распутько. Он заявил, что не намерен просить политического убежища в стране, однако будет подавать документы на получение российского паспорта. После его побега футбольный клуб расторг контракт со спортсменом.
ТАСС / EPA / VLASTIMIL VACEK