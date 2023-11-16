Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 08:44

Сбежавшего с Украины футболиста Мудрика внесли в список уклонистов

Минспорт Украины внёс в список уклонистов игрока "Челси" Михаила Мудрика

Министерство спорта Украины обновило список спортсменов-уклонистов, которые покинули страну и не вернулись. В него попал фланговый игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик.

В перечень уклонистов, помимо Мудрика, ранее были включены нападающий и полузащитник испанской "Жироны" Артём Довбик и Виктор Цыганков, а также защитник британского "Борнмута" Илья Забарный и голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин.

Украинские футболисты не стали жать руку россиянину и нарвались на ответ от всей команды

Украинские футболисты не стали жать руку россиянину и нарвались на ответ от всей команды

Ранее Лайф писал, что в Россию сбежал украинский футболист из клуба "Шахтёр" Александр Распутько. Он заявил, что не намерен просить политического убежища в стране, однако будет подавать документы на получение российского паспорта. После его побега футбольный клуб расторг контракт со спортсменом.

Обложка ©

ТАСС / EPA / VLASTIMIL VACEK

Ян Поланин
  • Новости
  • Украина
  • Футбол
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров