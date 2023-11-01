Украинские футболисты не стали жать руку россиянину и нарвались на ответ от всей команды

Игроки киевского "Хита" не пожали руку россиянину Антону Соколову из лиссабонского "Спортинга" перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу и нарвались на неожиданный ответ. Об этом пишет телеграм-канал Futsal legends.

Всё произошло в ходе церемонии предматчевого рукопожатия. В ответ шедшие за Соколовым португальцы не стали жать руки украинцам. Более того, уже после игры весь "Спортинг" не стал делать этого, а тренер Жоао Матуш просто увёл команду в раздевалку.