Украинские футболисты не стали жать руку россиянину и нарвались на ответ от всей команды
Футболисты киевского "Хита" не пожали руку россиянину Соколову перед матчем ЛЧ
Игроки киевского "Хита" не пожали руку россиянину Антону Соколову из лиссабонского "Спортинга" перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу и нарвались на неожиданный ответ. Об этом пишет телеграм-канал Futsal legends.
Всё произошло в ходе церемонии предматчевого рукопожатия. В ответ шедшие за Соколовым португальцы не стали жать руки украинцам. Более того, уже после игры весь "Спортинг" не стал делать этого, а тренер Жоао Матуш просто увёл команду в раздевалку.
В связи с этим УЕФА открыл дисциплинарное дело. Игра, к слову, завершилась ничьей — 2:2.
А шведский боксёр Отто Валлин не стал жать руку россиянину Мурату Гассиеву на процедуре взвешивания перед поединком. К сожалению, наш соотечественник этот бой проиграл.
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