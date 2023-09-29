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29 сентября, 20:06

Шведский боксёр Валлин объяснил причину отказа от рукопожатия с Гассиевым

Шведский боксёр Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву на церемонии взвешивания

<p>Шведский боксёр Отто Валлин. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Шведский боксёр Отто Валлин. Обложка © ТАСС / Zuma

Шведский боксёр Отто Валлин не пожал руку сопернику из России Мурату Гассиеву на процедуре взвешивания перед поединком на шоу "Лига ставок. IBA Champions Night" в Турции. Двенадцатираундовый поединок в тяжёлом весе пройдёт 30 сентября и станет главным событием вечера.

Гассиев уже отреагировал на поступок шведа и заявил, что нормально воспринял решение европейца, подчеркнув, что это выбор каждого: кто-то жмёт руку, а кто-то нет. Россиянин не стал выяснять причину отказа от рукопожатия и в беседе с журналистами сообщил, что не обиделся на своего соперника.

Валлин же объяснил поступок тем, что боксёрский поединок не является дружеским мероприятием. В то же время он отметил, что уважает Гассиева как соперника.

"Я уважаю Мурата как боксёра. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника", — заявил швед.

После взвешивания вес россиянина составил 98 килограммов, у шведа — 107,75. Победитель боя займёт вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации.

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Ранее Лайф писал, что бывший британский чемпион мира по боксу Терри Флэнаган выбежал на поле во время матча третьего тура Английской премьер-лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити". Боксёр обнял футболиста и поцеловал его в щёку. Вскоре сотрудники безопасности увели Флэнагана с поля.

Андрей Соловьёв
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