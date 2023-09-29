Шведский боксёр Валлин объяснил причину отказа от рукопожатия с Гассиевым
Шведский боксёр Валлин не пожал руку россиянину Гассиеву на церемонии взвешивания
Шведский боксёр Отто Валлин. Обложка © ТАСС / Zuma
Шведский боксёр Отто Валлин не пожал руку сопернику из России Мурату Гассиеву на процедуре взвешивания перед поединком на шоу "Лига ставок. IBA Champions Night" в Турции. Двенадцатираундовый поединок в тяжёлом весе пройдёт 30 сентября и станет главным событием вечера.
Гассиев уже отреагировал на поступок шведа и заявил, что нормально воспринял решение европейца, подчеркнув, что это выбор каждого: кто-то жмёт руку, а кто-то нет. Россиянин не стал выяснять причину отказа от рукопожатия и в беседе с журналистами сообщил, что не обиделся на своего соперника.
Валлин же объяснил поступок тем, что боксёрский поединок не является дружеским мероприятием. В то же время он отметил, что уважает Гассиева как соперника.
"Я уважаю Мурата как боксёра. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника", — заявил швед.
После взвешивания вес россиянина составил 98 килограммов, у шведа — 107,75. Победитель боя займёт вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации.
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