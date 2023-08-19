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19 августа, 12:55

"Я устал": Монсон уходит из бокса

Боец Джефф Монсон объявил о завершении карьеры в боксе

<p>Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон заявил, что устал от бокса и намерен завершить карьеру в этом виде спорта. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я завершил карьеру в боксе, уже всё. Устал от бокса. Теперь только по ММА", — пояснил он.

Сейчас Монсону 52 года. Он одержал в смешанных единоборствах 61 победу и проиграл 27 раз. В 2018 году спортсмен получил российское гражданство и отказался от американского.

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Напомним, ветераны смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров и Джефф Монсон провели бой по правилам бокса. Поединок, прошедший в Москве, завершился вничью большинством судейских голосов.

Татьяна Миссуми
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