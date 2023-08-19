"Я устал": Монсон уходит из бокса

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон заявил, что устал от бокса и намерен завершить карьеру в этом виде спорта. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я завершил карьеру в боксе, уже всё. Устал от бокса. Теперь только по ММА", — пояснил он.

Сейчас Монсону 52 года. Он одержал в смешанных единоборствах 61 победу и проиграл 27 раз. В 2018 году спортсмен получил российское гражданство и отказался от американского.