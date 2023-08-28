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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 12:47

Именитый боксёр выбежал на поле и запрыгнул на не менее именитого футболиста

Экс-чемпион мира по боксу Флэнаган после гола на поле прыгнул на Холанда

Бывший британский чемпион мира по боксу Терри Флэнаган выбежал на поле во время матча третьего тура Английской премьер-лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити". Об этом информирует Daily Mail.

Экс-чемпион мира по боксу Флэнаган поцеловал Холанда, забившего гол в матче АПЛ. Видео © Twitter / SkySportsPL

Матч прошёл 27 августа в Шеффилде и закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Флэнаган выбежал на поле и прыгнул на автора гола — норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Боксёр обнял футболиста и поцеловал его в щёку. Вскоре сотрудники безопасности увели Флэнагана с поля.

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А ранее "Манчестер Юнайтед" установил рекорд Английской премьер-лиги, обыграв "Вулверхэмптон" в матче первого тура. Игра закончилась со счётом 1:0.

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Twitter / SiaranBolaLive

Наталья Демьянова
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