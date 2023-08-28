Именитый боксёр выбежал на поле и запрыгнул на не менее именитого футболиста

Бывший британский чемпион мира по боксу Терри Флэнаган выбежал на поле во время матча третьего тура Английской премьер-лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити". Об этом информирует Daily Mail.

Экс-чемпион мира по боксу Флэнаган поцеловал Холанда, забившего гол в матче АПЛ. Видео © Twitter / SkySportsPL

Матч прошёл 27 августа в Шеффилде и закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Флэнаган выбежал на поле и прыгнул на автора гола — норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Боксёр обнял футболиста и поцеловал его в щёку. Вскоре сотрудники безопасности увели Флэнагана с поля.