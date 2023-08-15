"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ, победив в первом туре нового сезона

"Манчестер Юнайтед" установил рекорд Английской премьер-лиги, обыграв "Вулверхэмптон" (1:0) в матче первого тура. Как сообщил журналист Стэтмен Дэйв, это 21-я победа МЮ в стартовых играх, ни одна другая английская команда не выигрывала больше.

Победный удар на 76-й минуте нанёс защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан. При этом "Вулвз" нанесли 23 удара по воротам соперника — это второй результат в истории на стадионе "Олд Траффорд". Больше было лишь у "Челси" в сезоне 2003/04, и тогда МЮ тоже выиграл со счётом 1:0.