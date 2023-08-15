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15 августа, 03:23

"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ, победив в первом туре нового сезона

<p>Рафаэль Варан после гола в ворота "Вулверхэмптона". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1691187648377790464/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester United</a></p>

Рафаэль Варан после гола в ворота "Вулверхэмптона". Обложка © Twitter / Manchester United

"Манчестер Юнайтед" установил рекорд Английской премьер-лиги, обыграв "Вулверхэмптон" (1:0) в матче первого тура. Как сообщил журналист Стэтмен Дэйв, это 21-я победа МЮ в стартовых играх, ни одна другая английская команда не выигрывала больше.

Победный удар на 76-й минуте нанёс защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан. При этом "Вулвз" нанесли 23 удара по воротам соперника — это второй результат в истории на стадионе "Олд Траффорд". Больше было лишь у "Челси" в сезоне 2003/04, и тогда МЮ тоже выиграл со счётом 1:0.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

Ранее Лайф писал, что в Англии провернули рекордный трансфер в истории. Полузащитник Мойсес Кайседо перешёл из "Брайтона" в "Челси" за 115 миллионов фунтов.

Артур Лапсаков
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