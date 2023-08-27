"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счётом 2:1
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче третьего тура Английской премьер-лиги, игра закончилась со счётом 2:1.
У победителей отличился Дарвин Нуньес, оформивший дубль (81-я и 90+3-я минута), а у "Ньюкасла" — Энтони Гордон (25-я). По итогам матча "Ливерпуль" набирает семь очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" — на 13-м месте при трёх очках.
А "Манчестер Юнайтед" установил рекорд Английской премьер-лиги, обыграв "Вулверхэмптон" в матче первого тура. Игра закончилась со счётом 1:0.
Обложка ©
Getty Images / Joe Prior / Visionhaus