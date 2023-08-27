"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счётом 2:1

У победителей отличился Дарвин Нуньес, оформивший дубль (81-я и 90+3-я минута), а у "Ньюкасла" — Энтони Гордон (25-я). По итогам матча "Ливерпуль" набирает семь очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" — на 13-м месте при трёх очках.