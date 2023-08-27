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27 августа, 18:33

"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счётом 2:1

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче третьего тура Английской премьер-лиги, игра закончилась со счётом 2:1.

У победителей отличился Дарвин Нуньес, оформивший дубль (81-я и 90+3-я минута), а у "Ньюкасла" — Энтони Гордон (25-я). По итогам матча "Ливерпуль" набирает семь очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" — на 13-м месте при трёх очках.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Английской премьер-лиги

А "Манчестер Юнайтед" установил рекорд Английской премьер-лиги, обыграв "Вулверхэмптон" в матче первого тура. Игра закончилась со счётом 1:0.

Обложка ©

Getty Images / Joe Prior / Visionhaus

Матвей Константинов
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