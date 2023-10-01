Гассиев проиграл шведу Валлину в титульном бою в Турции
Российский боксёр Мурат Гассиев проиграл шведу Отто Валлину и лишился титула чемпиона WBA Intercontinental в тяжёлом весе. Их поединок состоялся в турецкой Анталье.
По итогам 12-раундового боя судьи раздельным решением присудили победу шведскому боксёру — 115:113, 111:117, 115:113.
Напомним, перед боем швед не стал жать руку Гассиеву на процедуре взвешивания. Российский боксёр с пониманием отнёсся к ситуации, подчеркнув, что это выбор каждого.
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ТАСС / Валерий Шарифулин