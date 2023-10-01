Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 22:07

Гассиев проиграл шведу Валлину в титульном бою в Турции

Российский боксёр Мурат Гассиев проиграл шведу Отто Валлину и лишился титула чемпиона WBA Intercontinental в тяжёлом весе. Их поединок состоялся в турецкой Анталье.

По итогам 12-раундового боя судьи раздельным решением присудили победу шведскому боксёру — 115:113, 111:117, 115:113.

Усик и Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона

Усик и Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона

Напомним, перед боем швед не стал жать руку Гассиеву на процедуре взвешивания. Российский боксёр с пониманием отнёсся к ситуации, подчеркнув, что это выбор каждого.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Мурат Гассиев
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров