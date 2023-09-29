Усик и Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона

Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Майк Коппингер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Также информацию подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших. Именно в этой стране должен пройти поединок.

Афиша боя Тайсона Фьюри и Александра Усика. Фото © Twitter / Turki_alalshikh

Точная дата пока не известна, но речь идёт о декабре 2023 года или январе 2024-го. При этом на 28 октября у Фьюри намечен бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсисом Нганну.

Александру Усику 36 лет, он обладатель титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой супер), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF). В качестве профессионала Усик одержал 21 победу (14 нокаутом) в 21 бою.

Тайсону Фьюри 35 лет, он владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На его счету 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья в 34 поединках.