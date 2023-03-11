Усик принял ультиматум Фьюри по будущему бою

Украинский боксёр Александр Усик ответил на предложение британца Тайсона Фьюри о распределении гонорара в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

"Эй, жадное пузо, я согласен на твоё предложение поделить гонорар 70/30", — написал Усик в своём твиттер-аккаунте.

Речь идёт о бое 29 апреля, который может не состояться из-за разногласий команд боксёров по финансовому вопросу. В итоге спортсмены сами нашли нехитрое решение. Они выставили друг другу условия, с которыми нужно как можно быстрее согласиться, иначе за каждый день раздумий будут тикать пени. Так, выступивший первым чемпион WBC Фьюри предложил оппоненту лишь 30% от призового фонда.

"Я вижу все эти разговоры, они хотят 50%, Усик заявляет, что он жадный, но, с моей точки зрения, Усик и его команда не стоят больше 30%. Либо прими это, либо иди своей дорогой. Иди боксируй с [обязательным претендентом] Даниелем Дюбуа за пару миллионов", — заявил он в соцсетях.

Кстати, несмотря на то что Усик согласился на условия Фьюри, он потребовал, чтобы соперник пожертвовал Украине один миллион фунтов стерлингов сразу после боя.

Уведомления о согласовании проведения поединка уже получил президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса. В своём "твиттере" он уточнил, что сейчас команды улаживают детали контракта.