Фьюри надел гигантские шорты и затроллил Усика за падение в бою с Дюбуа

Боксёр Тайсон Фьюри с юмором отреагировал на спорный эпизод в пятом раунде боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Спортсмен опубликовал фото в натянутых до груди гигантских шортах, высмеяв реакцию украинца на мощный удар.

Напомним, что в середине поединка британец нанёс Усику апперкот в корпус через шорты, отправив его на канвас. Рефери расценил ситуацию как удар ниже пояса и предоставил украинцу время для восстановления. На последующих пресс-конференциях спортсмен заверил, что Дюбуа атаковал его в пах.

Фьюри опубликовал в соцсети Х фотографию, на которой он позирует в огромных шортах. Кадр спортсмен сопроводил шуточным комментарием, а также отметил в посте самого Усика.

"Моя новая экипировка", — подписал фото Фьюри.