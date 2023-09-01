Фьюри надел гигантские шорты и затроллил Усика за падение в бою с Дюбуа
Британский боксёр Фьюри высмеял нокдаун украинца Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри подшутил над Александром Усиком. Обложка © X / Tyson_Fury
Боксёр Тайсон Фьюри с юмором отреагировал на спорный эпизод в пятом раунде боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Спортсмен опубликовал фото в натянутых до груди гигантских шортах, высмеяв реакцию украинца на мощный удар.
Напомним, что в середине поединка британец нанёс Усику апперкот в корпус через шорты, отправив его на канвас. Рефери расценил ситуацию как удар ниже пояса и предоставил украинцу время для восстановления. На последующих пресс-конференциях спортсмен заверил, что Дюбуа атаковал его в пах.
Фьюри опубликовал в соцсети Х фотографию, на которой он позирует в огромных шортах. Кадр спортсмен сопроводил шуточным комментарием, а также отметил в посте самого Усика.
"Моя новая экипировка", — подписал фото Фьюри.
Бой между Усиком и Дюбуа завершился победой украинского спортсмена техническим нокаутом в девятом раунде. Впрочем, британец не считает себя проигравшим и уверен, что его попросту обманули с эпизодом с запрещённым ударом.