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1 сентября, 02:32

Фьюри надел гигантские шорты и затроллил Усика за падение в бою с Дюбуа

Британский боксёр Фьюри высмеял нокдаун украинца Усика в бою против Дюбуа

<p>Тайсон Фьюри подшутил над Александром Усиком. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tyson_Fury</a></p>

Тайсон Фьюри подшутил над Александром Усиком. Обложка © X / Tyson_Fury

Боксёр Тайсон Фьюри с юмором отреагировал на спорный эпизод в пятом раунде боя Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Спортсмен опубликовал фото в натянутых до груди гигантских шортах, высмеяв реакцию украинца на мощный удар.

Напомним, что в середине поединка британец нанёс Усику апперкот в корпус через шорты, отправив его на канвас. Рефери расценил ситуацию как удар ниже пояса и предоставил украинцу время для восстановления. На последующих пресс-конференциях спортсмен заверил, что Дюбуа атаковал его в пах.

Фьюри опубликовал в соцсети Х фотографию, на которой он позирует в огромных шортах. Кадр спортсмен сопроводил шуточным комментарием, а также отметил в посте самого Усика.

"Моя новая экипировка", — подписал фото Фьюри.

Боксёры Усик и Дюбуа могут провести реванш

Боксёры Усик и Дюбуа могут провести реванш

Бой между Усиком и Дюбуа завершился победой украинского спортсмена техническим нокаутом в девятом раунде. Впрочем, британец не считает себя проигравшим и уверен, что его попросту обманули с эпизодом с запрещённым ударом.

Илья Пушкарев
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