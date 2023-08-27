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26 августа, 22:35

Усик победил британца Дюбуа и защитил три титула чемпиона мира

Украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и защитил три титула чемпиона мира по версии WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе. Поединок прошёл в польском Вроцлаве.

12-раундовый бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

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Это был первый поединок для Усика после повторной победы над Энтони Джошуа в августе 2022 года, когда он впервые защитил титулы. Это 21-я победа украинца подряд, из которых 13 он одержал нокаутами. 25-летний Дюбуа потерпел второе поражение в карьере при 19 победах.

Ранее боец Джефф Монсон объявил о завершении карьеры в боксе. По его словам, он устал от этого вида спорта. Это произошло после ничьей в поединке по правилам бокса с ещё одним ветераном смешанных единоборств (MMA) Олегом Тактаровым.

Обложка ©

X / Alexander Usyk

Артур Лапсаков
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