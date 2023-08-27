Усик победил британца Дюбуа и защитил три титула чемпиона мира

Украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и защитил три титула чемпиона мира по версии WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе. Поединок прошёл в польском Вроцлаве.

Это был первый поединок для Усика после повторной победы над Энтони Джошуа в августе 2022 года, когда он впервые защитил титулы. Это 21-я победа украинца подряд, из которых 13 он одержал нокаутами. 25-летний Дюбуа потерпел второе поражение в карьере при 19 победах.