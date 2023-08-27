"Меня обманули" : Дюбуа отказался признавать победу украинского боксёра Усика

Британский боксёр Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение в бою с украинцем Александром Усиком. По словам спортсмена, его обманным путём лишили заслуженной победы.

Так нокаутированный тяжеловес высказался об эпизоде в пятом раунде. Дюбуа нанёс Усику апперкот в корпус, после которого его оппонент упал на канвас и долго не мог подняться. Рефери расценил произошедшее как удар ниже пояса и дал украинцу пятиминутный перерыв на восстановление.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы", — обвинил организаторов в нечестной игре Дюбуа.

О произошедшем высказался и сам Усик. Действующий чемпион мира сообщил, что чувствует себя нормально после нелегального удара. Также украинец назвал бокс жёстким спортом и признался в уважении к Дюбуа.

"Я в порядке, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс — королевский спорт", — приводит слова Усика ua.tribuna.com.