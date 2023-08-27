Боксёры Усик и Дюбуа могут провести реванш
Промоутер Дюбуа собирается подать апелляцию на результат боя с Усиком
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик на пресс-конференции в Лондоне перед боем против британца Даниэля Дюбуа. Обложка © AP / TASS / Yui Mok
Промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил о намерении подать апелляцию после поражения от украинца Александра Усика, он считает, что Дюбуа выиграл бы, если бы ему разрешили продолжить бой в девятом раунде, когда судьи зафиксировали технический нокаут. Слова промоутера приводит издание talkSPORT.
"Готов подраться с ним завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Без перчаток, на голых кулаках", — цитирует ответ Усика ua.tribuna.com.
Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа в польском Вроцлаве. Украинский спортсмен отправил британца в технический нокаут в девятом раунде, защитив три титула чемпиона мира — по версиям WBA, IBF и WBO — в супертяжёлом весе. Дюбуа заявил, что его обманным путём лишили победы.