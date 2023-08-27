Боксёры Усик и Дюбуа могут провести реванш

Промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил о намерении подать апелляцию после поражения от украинца Александра Усика, он считает, что Дюбуа выиграл бы, если бы ему разрешили продолжить бой в девятом раунде, когда судьи зафиксировали технический нокаут. Слова промоутера приводит издание talkSPORT.

"Готов подраться с ним завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Без перчаток, на голых кулаках", — цитирует ответ Усика ua.tribuna.com.