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19 июля, 20:06

Боксёр Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

Украинский боксёр Усик подписал контракт с футбольным клубом "Полесье"

<p>Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © ТАСС / JOSE SENA GOULAO</p>

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © ТАСС / JOSE SENA GOULAO

Украинский боксёр Александр Усик будет играть в футбольном клубе "Полесье". По данным пресс-службы клуба, 36-летний спортсмен заключил контракт на год и будет играть под номером 17.

В свою очередь, "Полесье" в предыдущем сезоне заняло первое место во втором по силе дивизионе, выйдя в Украинскую премьер-лигу. Капитан команды — Юрий Калитвинцев.

Усик — чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации, Международной боксёрской федерации, Всемирной боксёрской организации и Международной боксёрской организации.

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Анатолий Симоненко
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