Боксёр Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

Украинский боксёр Александр Усик будет играть в футбольном клубе "Полесье". По данным пресс-службы клуба, 36-летний спортсмен заключил контракт на год и будет играть под номером 17.

В свою очередь, "Полесье" в предыдущем сезоне заняло первое место во втором по силе дивизионе, выйдя в Украинскую премьер-лигу. Капитан команды — Юрий Калитвинцев.