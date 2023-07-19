Боксёр Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом
Украинский боксёр Усик подписал контракт с футбольным клубом "Полесье"
Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © ТАСС / JOSE SENA GOULAO
Украинский боксёр Александр Усик будет играть в футбольном клубе "Полесье". По данным пресс-службы клуба, 36-летний спортсмен заключил контракт на год и будет играть под номером 17.
В свою очередь, "Полесье" в предыдущем сезоне заняло первое место во втором по силе дивизионе, выйдя в Украинскую премьер-лигу. Капитан команды — Юрий Калитвинцев.
Усик — чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации, Международной боксёрской федерации, Всемирной боксёрской организации и Международной боксёрской организации.