Украинский боксёр-чемпион жёстко разнёс Усика за "сумасшедшие" выпады

Украинский боксёр, чемпион USBA (United States Boxing Association 2014) в лёгком весе Иван Редкач подверг критике своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика за его политические заявления.

"Усик говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся боксёром. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта", — сказал Редкач в беседе с порталом EsNews, отметив, что ему не нравится Усик.

В возможном поединке украинского тяжеловеса с американцем Деонтеем Уайлдером Редкач намерен поддерживать именно последнего.

12 апреля бизнесмен Саймон Джордан заявил, что в конце года на Ближнем Востоке может состояться боксёрский турнир, в котором примут участие Усик, Уайлдер, а также британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Бой двух непобеждённых чемпионов — Усика и Фьюри — должен был состояться 22 апреля, но в марте стало известно о его отмене.