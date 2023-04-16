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16 апреля, 08:47

Украинский боксёр-чемпион жёстко разнёс Усика за "сумасшедшие" выпады

Украинский боксёр Редкач раскритиковал Усика за политические высказывания

<p>Александр Усик. Фото © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO</p>

Александр Усик. Фото © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO

Украинский боксёр, чемпион USBA (United States Boxing Association 2014) в лёгком весе Иван Редкач подверг критике своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика за его политические заявления.

"Усик говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся боксёром. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта", — сказал Редкач в беседе с порталом EsNews, отметив, что ему не нравится Усик.

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В возможном поединке украинского тяжеловеса с американцем Деонтеем Уайлдером Редкач намерен поддерживать именно последнего.

12 апреля бизнесмен Саймон Джордан заявил, что в конце года на Ближнем Востоке может состояться боксёрский турнир, в котором примут участие Усик, Уайлдер, а также британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Бой двух непобеждённых чемпионов — Усика и Фьюри — должен был состояться 22 апреля, но в марте стало известно о его отмене.

Ранее Редкач уже критиковал Усика. Боксёр назвал соотечественника клоуном из-за песен и поведения перед боем с Джошуа в августе прошлого года.

Никита Никонов
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