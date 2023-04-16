Украинский боксёр-чемпион жёстко разнёс Усика за "сумасшедшие" выпады
Украинский боксёр Редкач раскритиковал Усика за политические высказывания
Александр Усик. Фото © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO
Украинский боксёр, чемпион USBA (United States Boxing Association 2014) в лёгком весе Иван Редкач подверг критике своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика за его политические заявления.
"Усик говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся боксёром. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта", — сказал Редкач в беседе с порталом EsNews, отметив, что ему не нравится Усик.
В возможном поединке украинского тяжеловеса с американцем Деонтеем Уайлдером Редкач намерен поддерживать именно последнего.
12 апреля бизнесмен Саймон Джордан заявил, что в конце года на Ближнем Востоке может состояться боксёрский турнир, в котором примут участие Усик, Уайлдер, а также британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Бой двух непобеждённых чемпионов — Усика и Фьюри — должен был состояться 22 апреля, но в марте стало известно о его отмене.
Ранее Редкач уже критиковал Усика. Боксёр назвал соотечественника клоуном из-за песен и поведения перед боем с Джошуа в августе прошлого года.