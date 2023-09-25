Вице-президент ISU счёл некрасивым отказ украинских фигуристов жать руки россиянам

"Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин. А дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать", — отметил он в беседе с "Матч ТВ".