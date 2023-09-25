Вице-президент ISU счёл некрасивым отказ украинских фигуристов жать руки россиянам
Отказ украинских фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты жать руки грузинской паре российского происхождения Анастасии Метёлкиной и Луке Берулаве выглядит некрасиво. Об этом заявил почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Он выступил против политизации спорта.
"Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин. А дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать", — отметил он в беседе с "Матч ТВ".
Напомним, грузинская пара взяла золото на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Серебро — украинцы, а бронзу — канадцы Мартина Ариано Кент и Шарли Лалиберте‑Лоран. На церемонии награждения победители обнялись с занявшими третье место спортсменами, а когда подошли к представителям Незалежной — получили отказ. К слову, Берулава выступает за Грузию с 2019 года, Метёлкина — с 2020-го. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, украинскую пару необходимо наказать.
ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT