Тарасова призвала наказать украинскую пару, не поздравившую соперников из Грузии
Украинских спортивных фигуристов Виолетту Серову и Ивана Хобта стоило бы дисквалифицировать за отказ поздравить грузинскую пару Анастасия Метёлкина – Лука Берулава с победой на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Такое мнение высказала в интервью РИА "Новости" заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В спорт нельзя нести политику, считает она. По её словам, для урегулирования этого вопроса нужно наказывать нарушивших правила поведения на соревнованиях.
Украинцы получили серебро. Третье место досталось Мартине Ариано-Кент и Шарлю Лалиберте-Лорану из Канады. На церемонии награждения победители обнялись с бронзовыми призёрами, а затем подъехали к Серовой и Хобту, но те отказались приветствовать более удачливых соперников: Берулава выступает за Грузию с 2019 года, Метёлкина — с 2020-го, но оба родились в России.
А ранее гендиректор ФК "Шахтёр" Сергей Палкин заявил, что ФИФА разрушила украинский футбол. Руководство организации проявляет лицемерие, когда говорит, что футбол — это одна большая семья, но украинские клубы, отметил он, из этой семьи выгнали.