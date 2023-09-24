Тарасова призвала наказать украинскую пару, не поздравившую соперников из Грузии

Украинских спортивных фигуристов Виолетту Серову и Ивана Хобта стоило бы дисквалифицировать за отказ поздравить грузинскую пару Анастасия Метёлкина – Лука Берулава с победой на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Такое мнение высказала в интервью РИА "Новости" заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В спорт нельзя нести политику, считает она. По её словам, для урегулирования этого вопроса нужно наказывать нарушивших правила поведения на соревнованиях.

Украинцы получили серебро. Третье место досталось Мартине Ариано-Кент и Шарлю Лалиберте-Лорану из Канады. На церемонии награждения победители обнялись с бронзовыми призёрами, а затем подъехали к Серовой и Хобту, но те отказались приветствовать более удачливых соперников: Берулава выступает за Грузию с 2019 года, Метёлкина — с 2020-го, но оба родились в России.