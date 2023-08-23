"Даже не смотрела в мою сторону": Российская и украинская шахматистки не пожали руки на Кубке мира

Российская шахматистка Александра Горячкина и украинка Анна Музычук не стали пожимать друг другу руки во время церемонии награждения по итогам Кубка мира в Баку. Наша спортсменка заняла первое место, а представительница Незалежной — третье.

"Что касается украинки, то понятно, что сейчас довольно сложная ситуация, поэтому она даже не смотрела в мою сторону, чтобы не было никаких политических подтекстов. Поэтому я даже не навязывалась", — сказала она в беседе с ТАСС.

Горячкина также рассказала, что её соперница по финалу — болгарка Нургюл Салимова — во время церемонии была очень расстроена.

Горячкина и Музычук избежали встречи между собой на Кубке мира. 24-летняя россиянка отметила, что особо не переживала по поводу возможной встречи с украинкой и была готова к тому, что та не пожмёт ей руку. Отметим, что украинским шахматистам ранее было рекомендовано избегать рукопожатий и совместных фотографий с россиянами.